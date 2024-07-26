ЗСУ відбили одну з найбільших атак армії РФ на заході Донеччини - ISW 

Українські війська у середу, 24 липня, відбили одну з найбільших механізованих атак Росії від жовтня 2023 року на заході Донецької області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Це була посилена механізована атака чисельністю до батальйону біля Костянтинівки. Перед тим війська РФ просунулися до південно-східної околиці населеного пункту.

В українській бригаді, що діє на Курахівському напрямку, зазначили, що росіяни задіяли одночасно 11 танків, 45 бойових броньованих машин, рідкісну бойову машину "Термінатор".

А також 12 мотоциклів та близько 200 осіб особового складу з кількох тактичних напрямків.

Повітряна розвідка України виявила механізовані колони РФ на відстані, після чого ЗСУ використали артилерію, безпілотники та мінні поля для відбиття російського наступу.

Під час бою українські сили пошкодили або знищили шість російських танків, сім бойових броньованих машин та всі 12 мотоциклів. Після знищення першої хвилі техніки ворог відступив.

На думку аналітиків, окупанти, ймовірно, мали намір просунутися далі до Костянтинівки в рамках своїх зусиль щодо захоплення населеного пункту та перерізання шосе Т-0524 Вугледар-Костянтинівка.

Російські джерела вже давно визначили перекриття шосе Т-0524 та порушення українських наземних ліній зв'язку з Вугледаром - як основну тактичну мету на цьому напрямі.

Зокрема, один з російських воєнкорів нещодавно припустив, що війська РФ активізують операції на південь від Костянтинівки і змусять ЗСУ відступити з позицій у Вугледарі та навколо нього.

В ISW прогнозують, що росіяни, швидше за все, не досягнуть оперативно значущих успіхів у цьому районі в найближчому майбутньому, навіть якщо вони досягнуть тактично значущих успіхів і змусять українські сили відступити з прилеглих позицій.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії зуміли посилити наступ у Донецькій області та намагаються досягти нових успіхів, використовуючи затримку допомоги Україні з боку Заходу. Курахове та Покровськ опинилися на лінії фронту і можуть повторити долю Авдіївки та Бахмута.

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