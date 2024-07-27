У США повідомили, коли F-16 застосують в Україні

Найближчими місяцями буде серйозне збільшення постачання зброї на фронт.
Сучасні винищувачі F-16 будуть залучені на поле бою на війні в Україні вже цього року. Наразі відбувається підготовка більшої кількості пілотів.
Про це заявила в ефірі телемарафону пані посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.
За її словами, наразі українська дипломатія у США працює над збільшенням кількості підготовки пілотів і персоналу.
"2024 рік - це рік, у якому ця спроможність (винищувачі F-16 - Ред.) буде в нас, і її застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримувального персоналу і над наближенням постачання літаків", - наголосила дипломатка.
Найближчими місяцями буде серйозне збільшення постачання зброї на фронт, а також ППО для захисту українських міст. Пані посол заявляє, що дуже важлива також протиповітряна допомога.
"Це і питання додаткових установок, які вже почали заходити: було оголошення про той Patriot, який до нас потрапив з Німеччини. Ми працюємо над додатковими п'ятьма системами, які будуть заходити. Також системи, які були замовлені попередньо - NASAMS та інші - ми вже найближчим часом побачимо на службі в наших військах", - каже Маркарова.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву про прибуття F-16. Він наголосив, зокрема, поки країна ще не побачила сучасні винищувач, обіцяні союзниками цього літа. Тим часом Київ сподівався, що військові зусилля будуть активізовані прибуттям літаків.
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