Вбивство Фаріон: мати підозрюваного відреагувала на вчинок сина

Мати 18-річного В’ячеслава Зінченка вважає, що син не міг її вбити.

Мати підозрюваного у вбивстві екснардепки і професорки Ірини Фаріон - 18-річного В’ячеслава Зінченка, вважає, що син не міг скоїти це, бо "у нього не було мотивів та досвіду стрільянини".

Про це Олена Зінченко повідомила в коментарі "Слідство.інфо".

"Гуляти містом Слава любить, привертати увагу може, він це завжди робив, але вбивати – ні. Знаючи свого сина, я впевнена, що він це не робив. Хлопець на відео поліцейських сидить, слідкує чи ходить вулицями – це зафіксували камери. Але ніде немає моменту пострілу. Можливо син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що вбивав", - висловилася жінка.

За її словами, протягом останніх тижнів нічого підозрілого у поведінці В’ячеслава не помічала, а мотивів для вбивства у нього не було. Мати наголошує, що хлопець в окулярах з фото поліцейських, яке облетіло Мережу, має більш загорілу шкіру та худорляву статуру, ніж її син.

Жінка каже, що В’ячеслав тривалий час перебував у Львові минулої весни, бо навчався в академії Dronarium на оператора БпЛА. Мовля, саме тому хлопець "добре знає місто і те, як багато там камер спостереження". Згодом поїхав до Львова, але матері сказав, що буде в Тернополі. Батька давно не бачив, бо той на фронті.

За її словами, В’ячеслав хотів йти на війну. Крім того, планував після повернення зі Львова піти на курси водіїв.

У Львові 26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному. 18-річний мешканець міста Дніпро В’ячеслав Зінченко упродовж двох місяців перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства.

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