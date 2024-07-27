Вбивство Фаріон: у поліції розповіли цікаві факти про підозрюваного

Нападнику "здається, що він діяв правильно", кажуть правоохоронці.

У поліції наголошують, що вбивство колишньої депутатки і професорки Ірини Фаріон "готувалося не один день". Наразі правоохоронці зброю не знайшли.

Про це заявив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, "підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу". Також він планував "сховати зброю". До речі, її досі шукають.

"Я скажу так: людина не сама собі надумала. Ви знаєте, що він був учасником певних груп, на жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих". - каже Нєбитов.

Разом з тим він зауважив, що особисто спілкувався із Зінченком, а тому вважає, що підозрюваний є "людиною абсолютно проукраїнською", "поважає Україну", а його батько "воює в певній бригаді".

"Він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважає, що не треба розділяти українське суспільство. У нього були свої мотиви. Він обрав об’єкт нападу… щоб ця людина була максимально незахищена. Він би не зупинився, якби правоохоронні органи його не зупинили і не заарештували", - заявив Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, Фаріон померла у лікарні після того, як у неї стріляли ввечері 19 липня. Замах на вбивство Ірини Фаріон стався близько восьмої вечора, біля багатоквартирного будинку на вулиці Масарика, 3, у якому вона мешкає.

У Львові 26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному. 18-річний мешканець міста Дніпро В’ячеслав Зінченко упродовж двох місяців перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства.

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