Росіяни тиснуть по всій лінії фронту: аналітики пояснили, навіщо вони це роблять

Є кілька напрямків, де армія РФ зосередила свої головні зусилля і де має певні успіхи.

Російські війська намагаються тиснути по всій лінії фронту, щоб не допустити перехоплення Україною ініціативи.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що командування ЗС РФ намагається підтримувати постійний наступальний тиск на всьому фронті. Завдання центрального угруповання військ РФ подрібнювати наступальні операції, а не досягти тактично значущих успіхів.

"Нещодавно російські військові розширили зону відповідальності центрального угруповання російських військ у Донецькій області, що свідчить про те, що військове командування РФ відмовилося від попереднього завдання угруповання, яке полягало в тому, щоб діяти винятково як оперативно-маневрена сила на Авдіївському напрямку", — йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що командування ЗС РФ може поставити перед центральним угрупованням своїх військ завдання контролювати основні наступальні зусилля в Донецькій області.

Експерти зазначили, що розширення зони відповідальності центрального угруповання військ РФ вказує на те, що командири окупантів розуміють малу ймовірність тактичних успіхів у районі Авдіївки.

Раніше повідомлялося, що російські війська планують наступ "широким фронтом" на основну логістичну трасу в районі Часового Яру.

Новини ТСН онлайн 19:30 27 лютого. Росіяни наступають на семи напрямках!

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