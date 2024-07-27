Росіяни тиснуть по всій лінії фронту: аналітики пояснили, навіщо вони це роблять

Є кілька напрямків, де армія РФ зосередила свої головні зусилля і де має певні успіхи.
Російські війська намагаються тиснути по всій лінії фронту, щоб не допустити перехоплення Україною ініціативи.
Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті йдеться, що командування ЗС РФ намагається підтримувати постійний наступальний тиск на всьому фронті. Завдання центрального угруповання військ РФ подрібнювати наступальні операції, а не досягти тактично значущих успіхів.
"Нещодавно російські військові розширили зону відповідальності центрального угруповання російських військ у Донецькій області, що свідчить про те, що військове командування РФ відмовилося від попереднього завдання угруповання, яке полягало в тому, щоб діяти винятково як оперативно-маневрена сила на Авдіївському напрямку", — йдеться у звіті.
Аналітики вважають, що командування ЗС РФ може поставити перед центральним угрупованням своїх військ завдання контролювати основні наступальні зусилля в Донецькій області.
Експерти зазначили, що розширення зони відповідальності центрального угруповання військ РФ вказує на те, що командири окупантів розуміють малу ймовірність тактичних успіхів у районі Авдіївки.
Раніше повідомлялося, що російські війська планують наступ "широким фронтом" на основну логістичну трасу в районі Часового Яру.
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