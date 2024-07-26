Росія втратила важливий елемент логістики: у ВМС України розповіли про деталі атаки на паром "Славянин"

Цей порт є другим за розміром в Азово-Чорноморському регіоні та четвертим за вантажообігом у РФ.

Паром “Славянин”, по якому українські військові завдали удару, був важливим елементом для російської логістики. І його ураження не було випадковим.

Про це у коментарі “Суспільному” повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Як зазначається, пором міг вміщувати півсотні умовних цистерн. росіяни зняли його з міжнародного маршруту та поставили на “внутрішній”. Військові злочинці намагалися таким чином з'єднати російську залізницю з українською на окупованих територіях.

“Відповідно, цю функцію він виконував, перевантажуючи більше ніж 3/4 логістики військової”, - наголосив Дмитро Плетенчук.

Водночас раніше “Славянин” курсував з порту “Кавказ” до Варни в Болгарії. Цей порт є другим за розміром в Азово-Чорноморському регіоні та четвертим за вантажообігом у РФ.

Крім того, пором був важливим елементом військової логістики окупантів. Він підтримував угруповування російських військ на півдні України.

“Його ураження не випадкове. Крім того, після цього ураження вони зрозуміли, що це не жарти. Щодо того, що Україна контролює вогнем Азовське море: це свого часу сказав командувач ВМС України, проте не повірили в це росіяни. Але після цього удару зрозуміли, що це так і є”, - додав Плетенчук.

Нагадаємо, що в Генштабі підтвердили удар по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

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