Чоловік 71 день їв п'явок та пив росу, щоб вижити: що з ним сталося (фото)

Неймовірна історія виживання чоловіка, який боровся за своє життя після того, як застряг в австралійській глибинці на 71 день, не зовсім проста.

Її пригадало видання LADbible.

Рікі Мегі відомий тим, що 2006 року, коли йому було 35 років, він застряг, перетинаючи Північну Територію та Західну Австралію.

У багатьох розповідях він стверджував, що їхав австралійською глибинкою, коли його машина зламалася. Хоча в іншій історії він стверджував, що був під наркотиками і залишився на узбіччі після того, як його машину викрали.

У будь-якому разі, згідно з його автобіографією, яка була опублікована 2010-го, він раптово залишився на самоті в нестерпній австралійській спеці без запасів їжі та води.

Рікі Мегі / Фото: Bushcraft Buddy

Перейшовши в режим виживання, він розповів, що був змушений побудувати імпровізований притулок із підручних матеріалів та харчуватись вареними жабами, ящірками та рослинами.

Внаслідок цього він втратив 57 кілограмів ваги. І якби не знахідка джерела води, він, швидше за все, помер би.

Рікі після порятунку / Фото: Ricky Megee/BBC

Він стверджує, що збирав росу в пластикові листи і пив з калюж, які утворювалися під час дуже рідкісних злив. Він також натрапив на природну дамбу. Про свої методи виживання він згадував в інтерв'ю The Times: "Я їв п'явок сирими, просто з дамби. Коників я теж просто їв. Але єдине, що мені дійсно довелося готувати, були жаби. Я нанизував їх на шматок дроту і прикріплював дріт зверху мого укриття, давав сонцю трохи висушити їх, поки вони не ставали трохи хрусткими, а потім просто їв їх".

Врешті-решт, його врятували після того, як його знайшла група працівників тваринницької станції Бірріндуду.

Марк Кліффорд, який був менеджером закладу і пізніше відвідав Рікі в лікарні, сказав, що австралієць завдячує своєму виживанню погоді.

"Напевно, там не так вже й погано, якщо ви маєте витривалу конституцію, яку він, очевидно, має, — сказав він. — То була середина сезону дощів, тож він мав достатньо води, щоб підтримувати себе в пристойному стані. Тож це не так важко, як думають люди. І тут багато жаб, змій і ящірок. Вони не дають тобі багато їжі, але вони дають тобі достатньо. Проте, він важив 105 кілограмів до того, як це сталося, і 48 кілограмів після".

Нагадаємо, чоловік, який застряг у морі на 438 днів, розповів, як проводив час з товаришем, щоб не з’їхати з глузду. Рибалки провели 10 тижнів, харчуючись черепахами, пташиною кров'ю та рибою, але згодом один з них захворів та помер на човні.

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