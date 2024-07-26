Окупанти планують відрізати Часів Яр від "дороги життя": аналітик стривожив прогнозом

Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке вважає, що росіяни хочуть перерізати основний маршрут постачання підрозділів ЗСУ, які тримають оборону Часового Яру. Про це свідчать дії окупантів в районі Авдіївки та Очеретиного.

Про це пише BILD.

"Просування ЗС РФ на захід від Авдіївки загрожує автотрасі T0504, яку називають "дорогою життя". Наразі це основний маршрут постачання для угруповання ЗСУ в районі Часового Яру", – зазначив аналітик.

Рьопке впевнений, що ці дії безпосередньо пов'язані з розширенням плацдарму окупантів у районі населеного пункту Очеретине. Там вони поступово захоплюють розташовані поблизу села і намагаються вийти на оперативний рівень.

Аналітик додав, що від траси окупантів відділяє всього 6 км напряму через село Воздвиженка. Але здійснити там прорив важко через вибудувану ЗСУ міцну оборону, яка успішно стримує росіян на цій невеликій ділянці.

"Якщо ж РФ захопить якомога більше території на захід, то зможе наступати на північ у напрямку траси широким фронтом. Тоді оборонятися ЗСУ буде набагато складніше", – попередив Юліан Рьопке.

Нагадаємо, речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Кринки повністю зруйновані. Але українські військові продовжують виконувати бойові завдання на лівому березі Дніпра в Херсонській області, попри складну ситуацію.

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