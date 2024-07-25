Чи може Китай стати на бік України: Кулеба дав чітку відповідь

Голова МЗС України Дмитро Кулеба впевнений, що Китай буде стояти тільки на боці Китаю у будь-яких міжнародних відносинах.

Про це міністр розповів в інтервʼю журналістці ТСН Наталі Нагорній.

"Ті, хто вважає, що Китай буде стояти на боці Росії, або на боці України, то вони глибоко помиляються або надто поверхнево дивляться на стратегічне бачення Китаєм розвитку ситуації у світі, а не лише в Україні", – зауважив Кулеба.

Він повідомив, що в сьогодні була дуже важлива частина розмови, присвячена розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм, зокрема в економіці й торгівлі, під час якої українська делегація отримала "дуже чіткий сигнал".

"Був дуже чіткий сигнал про те, що Китай розглядає двосторонні відносини з Україною поза контекстом будь-яких процесів, які відбуваються, – поза контекстом їх відносин з Росією, поза контекстом наших відносин зі Сполученими Штатами, або війни, яку Росія розв'язала проти України", – розповів дипломат.

На його думку, це означає, що у Китаю є чітке розуміння, що відносини з Україною, як з незалежною європейською країною, будуть окремим напрямом зовнішньої політики Китаю.

"Тому що вони не мислять так: "давайте тут станемо на бік Росії, а тут на бік України". Вони завжди твердо, протягом тисячоліть, стояли, і ще протягом тисячоліть будуть стояти виключно на позиції інтересів Китаю", – зазначив Дмитро Кулеба.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію інтерв’ю Кулеби з Китаю: ЦЕ ВПЕРШЕ! Китай ДОЗРІВ! Все про переговори, на чиєму боці Сі, чий план миру краще

Нагадаємо, після переговорів із Ван І Кулеба зробив важливу заяву про те, чи прийняла Україна "мирний план" Китаю. Він повідомив, що китайський колега погодився, що потрібна не "ілюзія миру", а "справедливий та сталий мир".

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