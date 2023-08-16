Кукурудза в духовці в фользі, запечена в рукаві, на грилі - як смачно приготувати

Як запекти кукурудзу в духовці у фользі, в рукаві, як запекти на мангалі
Кукурудзу можна смачно зварити, а можна запекти в духовці у фользі, в рукаві, разом з вершковим маслом, зі спеціями так, що можна буде їсти одними губами.
Як приготувати смачну кукурудзу в духовці у фользі
Для запікання кукурудзи у фользі крім самої кукурудзи знадобиться лимон, вершкове масло, сіль перець чілі. На смак можна додати ще й інші спеції, тут можна експериментувати.
- Кладемо кукурудзу на фольгу, так, щоб потім її можна було завернути.
- Вичавимо на кукурудзу сік лимона.
- Сіллю натріть кукурудзу з усіх боків.
- Посипте кукурудзу перцем чілі.
- Перед тим, як замотати кукурудзу у фольгу покладіть шматочок вершкового масла.
- Додайте ще інші спеції на свій смак.
- Запікайте кукурудзу у фользі в духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів.
Кукурудза в духовці в рукаві: як приготувати
- Кукурудзу чистимо від листя, миємо, розрізаємо на дві частини кожну для зручності.
- Змащуємо вершковим маслом та кладемо до рукава.
- Часник чистимо, нарізаємо пластинками, додаємо до кукурудзи. Зверху посипаємо сіллю.
- В рукав вливаємо пару ложок води, зав'язуємо цільно з обох сторін та кладемо на деко.
- Випікаємо 20-25 хвилин при 200 градусів.
Насолоджуємось кукурудзою запеченою з маслом та часником.
Як запекти кукурудзу на грилі
Варіацій для приготування кукурудзи на грилі багато, головну роль тут відіграють спеції та інгредієнти, якими можна здобрювати кукурудзу.
- Можна змішати мелену паприку з розтопленим вершковим маслом, змастити цією сумішшю кукурудзу. Викласти качани на решітку гриля та обсмажувати протягом 15 хвилин, періодично перегортаючи. Перед споживанням посолити.
- Змішайте в невеликій мисці соєвий соус, соус чилі та часник, пропущений через прес. Качани кукурудзи викладіть на гриль та запікайте 10-15 хвилин. Потім готовою сумішшю змастіть кукурудзу та продовжуйте запікати, перевертаючи качани.
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