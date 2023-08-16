Кукурудза в духовці в фользі, запечена в рукаві, на грилі - як смачно приготувати

Як запекти кукурудзу в духовці у фользі, в рукаві, як запекти на мангалі

Кукурудзу можна смачно зварити, а можна запекти в духовці у фользі, в рукаві, разом з вершковим маслом, зі спеціями так, що можна буде їсти одними губами.

Як приготувати смачну кукурудзу в духовці у фользі

Для запікання кукурудзи у фользі крім самої кукурудзи знадобиться лимон, вершкове масло, сіль перець чілі. На смак можна додати ще й інші спеції, тут можна експериментувати.

Кладемо кукурудзу на фольгу, так, щоб потім її можна було завернути.

Вичавимо на кукурудзу сік лимона.

Сіллю натріть кукурудзу з усіх боків.

Посипте кукурудзу перцем чілі.

Перед тим, як замотати кукурудзу у фольгу покладіть шматочок вершкового масла.

Додайте ще інші спеції на свій смак.

Запікайте кукурудзу у фользі в духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів.

Кукурудза в духовці в рукаві: як приготувати

Кукурудзу чистимо від листя, миємо, розрізаємо на дві частини кожну для зручності.

Змащуємо вершковим маслом та кладемо до рукава.

Часник чистимо, нарізаємо пластинками, додаємо до кукурудзи. Зверху посипаємо сіллю.

В рукав вливаємо пару ложок води, зав'язуємо цільно з обох сторін та кладемо на деко.

Випікаємо 20-25 хвилин при 200 градусів.

Насолоджуємось кукурудзою запеченою з маслом та часником.

Кукурудза на мангалі

Як запекти кукурудзу на грилі

Варіацій для приготування кукурудзи на грилі багато, головну роль тут відіграють спеції та інгредієнти, якими можна здобрювати кукурудзу.

Можна змішати мелену паприку з розтопленим вершковим маслом, змастити цією сумішшю кукурудзу. Викласти качани на решітку гриля та обсмажувати протягом 15 хвилин, періодично перегортаючи. Перед споживанням посолити.

Змішайте в невеликій мисці соєвий соус, соус чилі та часник, пропущений через прес. Качани кукурудзи викладіть на гриль та запікайте 10-15 хвилин. Потім готовою сумішшю змастіть кукурудзу та продовжуйте запікати, перевертаючи качани.

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