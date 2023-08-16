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Кукурудза в духовці в фользі, запечена в рукаві, на грилі - як смачно приготувати

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
94
Час на прочитання
2 хв
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Кукурудза в духовці в фользі, запечена в рукаві, на грилі - як смачно приготувати

Як приготувати кукурдзу в духовці

Як запекти кукурудзу в духовці у фользі, в рукаві, як запекти на мангалі

Кукурудзу можна смачно зварити, а можна запекти в духовці у фользі, в рукаві, разом з вершковим маслом, зі спеціями так, що можна буде їсти одними губами.

Як приготувати смачну кукурудзу в духовці у фользі

Для запікання кукурудзи у фользі  крім самої кукурудзи знадобиться  лимон, вершкове масло, сіль перець чілі. На смак можна додати ще й інші спеції, тут можна експериментувати.

  • Кладемо  кукурудзу на фольгу, так, щоб потім її можна було завернути.
  • Вичавимо на кукурудзу сік лимона.
  • Сіллю натріть кукурудзу з усіх боків.
  • Посипте кукурудзу перцем чілі.
  • Перед тим, як замотати кукурудзу у фольгу покладіть шматочок вершкового масла.
  • Додайте ще інші спеції на свій смак.
  • Запікайте кукурудзу у фользі в духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів.

Кукурудза в духовці в рукаві: як приготувати

  • Кукурудзу чистимо від листя, миємо, розрізаємо на дві частини кожну для зручності.
  • Змащуємо вершковим маслом та кладемо до рукава.
  • Часник чистимо, нарізаємо пластинками, додаємо до кукурудзи. Зверху посипаємо сіллю.
  • В рукав вливаємо пару ложок води, зав'язуємо цільно з обох сторін та кладемо на деко. 
  •  Випікаємо 20-25 хвилин при 200 градусів. 

Насолоджуємось кукурудзою запеченою з маслом та часником.

Кукурудза на мангалі / ©
Кукурудза на мангалі

Як запекти кукурудзу на грилі

Варіацій для приготування кукурудзи на грилі багато, головну роль тут відіграють спеції та інгредієнти, якими можна здобрювати кукурудзу.

  • Можна змішати мелену паприку з розтопленим вершковим маслом, змастити цією сумішшю кукурудзу. Викласти качани на решітку гриля та обсмажувати протягом 15 хвилин, періодично перегортаючи. Перед споживанням посолити.
  • Змішайте в невеликій мисці соєвий соус, соус чилі та часник, пропущений через прес. Качани кукурудзи викладіть на гриль та запікайте 10-15 хвилин. Потім готовою сумішшю змастіть кукурудзу та продовжуйте запікати, перевертаючи качани.

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Дата публікації
Перегляди
94
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