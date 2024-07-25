Пентагон оцінив наслідки дозволу Україні бити по кордону з РФ

У США бачать підйом для України після зміни політики країни щодо зброї.

Після того, як США послабила обмеження на використання Києвом зброї по території РФ, у ЗСУ побачили помітні успіхи.

Про це заявив генерал-майор Пет Райдер, представник Пентагону, в інтерв'ю The Washington Times.

"Хоча адміністрація Байдена продовжує проводити межу, схвалюючи атаки вглиб Росії з використанням зброї великої дальності, українські сили мають більший вплив, стримуючи новий російський наступ, незважаючи на обмеження на те, як вона може використовувати свою вогневу міць США", - сказав він.

Райдер наголосив, що в Білому домі ухвалили рішення дати Україні можливість проводити відповідні або оборонні удари з використанням зброї, наданої США.

"Це дійсно дало змогу українцям зупинити деякі з цих російських наступів і утримати оборону", - додав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів, чи зніматиме обмеження на удари німецькою зброєю вглиб РФ.

Читайте також: