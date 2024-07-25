У Литві розробляють план масової евакуації населення: у чому причина

Цей план буде випробуваний під час навчань із цивільної оборони на державному рівні, які заплановано провести восени цього року.

У Литві відбулося обговорення масової евакуації населення в разі воєнного сценарію, під час якого узгоджено обов'язки та завдання різних відомств.

Про це повідомив державний мовник LRT з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Литви.

Міністр внутрішніх справ Аґне Білотайте запросила до обговорення представників міністерств оборони і транспорту, Національного центру кризового управління та інших зацікавлених установ.

Від органів місцевого самоврядування наразі очікують конкретних даних щодо можливостей і потреб для реалізації масової евакуації. Зокрема, вони повинні подати кількість мешканців, яких планують евакуювати, визначити евакуаційні маршрути, необхідну кількість транспорту, фінансування тощо.

Зібрані зараз дані мають бути включені до плану евакуації, який буде затверджено постановою уряду.

Цей план буде випробуваний під час навчань із цивільної оборони на державному рівні, які заплановано провести восени цього року.

У МВС Литви наголосили, що цивільна безпека викликає дедалі більше занепокоєння на тлі вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, парламент Литви підтримав пакет законів про реформу військової служби. Тепер молоді литовці зобов'язані будуть проходити військову службу одразу після закінчення школи.

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