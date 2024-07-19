Європа має підготуватися до десятилітньої війни в Україні - Столтенберг

Європа повинна бути готова до десятилітньої війни Росії проти України.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише BBC.

За його словами, "парадокс" війни в Україні полягає в тому, що чим довше західний військовий альянс зобов’язується вести війну, тим швидше буде досягнуто рішення.

Столтенберг закликав європейських членів НАТО посилити свої зобов'язання на тлі побоювань, що фінансування США може бути скорочено або навіть припинено, якщо Дональд Трамп виграє другий термін на посаді президента США на виборах у листопаді.

На запитання, чи повинні союзники по НАТО бути готовими до конфлікту в Україні, який триває більше 10 років, Столтенберг відповів: "Так".

"Коли ми дуже чітко повідомляємо, що ми тут надовго, що ми маємо міцну стійку підтримку України, тоді у нас є умови для вирішення, коли Україна переважатиме як суверенна незалежна держава. Це забезпечить більшу передбачуваність, підзвітність і підтримку, а також продемонструє наше незмінне зобов’язання підтримувати Україну", – сказав Столтенберг.

Коментарі Столтенберга прозвучали тоді, коли Німеччина оголосила, що планує майже вдвічі скоротити військову допомогу Україні наступного року – з приблизно 6,7 мільярдів фунтів стерлінгів (8 мільярдів євро; 8,7 мільярдів доларів США) до приблизно 3,4 мільярдів фунтів стерлінгів.

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Раніше Столтенберг заявив, що українські військові мають право завдавати ударів по військовим цілям на території Росії. І це чітко визнано міжнародним правом.

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