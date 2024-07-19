Росія вдарила балістикою по Одеській області

Інформації про руйнування немає.

Ввечері 18 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одеській області. Окупанти застосували балістичне озброєння.

Про це повідомили в ОК "Південь".

"Ввечері російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, протиповітряною обороною півдня було знищено три розвідувальні безпілотники, зокрема два "Supercam" і один "Орлан-10".

Як повідомлялося, зранку 19 липня у Харкові лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

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