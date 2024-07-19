У Харкові лунають вибухи

Військові попереджали про КАБи.
Зранку 19 липня у Харкові сталася серія вибухів. Ймовірно, потужні вибухи - за межами міста.
Про вибухи повідомили місцеві медіа та телеграм-канали.
"У Харкові чутно серію вибухів. Ймовірно, за межами міста, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - повідомило медіа.
Офіційної інформації від влади немає. Тим часом Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. Від 08:37 в регіоні лунають сирени.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зробив заяву про російський наступ на Харків, що розпочався у травні цього року.
Читайте також:
- Рейд окупантів на Сумщину: в ISW оцінили, чи є загроза наступу
- РФ вдарила по будинках і центральній частині Чугуєва: багато поранених (фото)
- "Тактика орди": воїни ЗСУ розповіли, що насправді відбувається у Часовому Яру і яка там ситуація