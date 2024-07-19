У Харкові лунають вибухи

Зранку 19 липня у Харкові сталася серія вибухів. Ймовірно, потужні вибухи - за межами міста.

Про вибухи повідомили місцеві медіа та телеграм-канали.

"У Харкові чутно серію вибухів. Ймовірно, за межами міста, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - повідомило медіа.

Офіційної інформації від влади немає. Тим часом Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. Від 08:37 в регіоні лунають сирени.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зробив заяву про російський наступ на Харків, що розпочався у травні цього року.

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