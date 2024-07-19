Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харкові лунають вибухи

У Харкові лунають вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Військові попереджали про КАБи.

Зранку 19 липня у Харкові сталася серія вибухів. Ймовірно, потужні вибухи - за межами міста. 

Про вибухи повідомили місцеві медіа та телеграм-канали.

"У Харкові чутно серію вибухів. Ймовірно, за межами міста, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - повідомило медіа.

Офіційної інформації від влади немає. Тим часом Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на  Харківщині. Від 08:37 в регіоні лунають сирени. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зробив заяву про російський наступ на Харків, що розпочався у травні цього року. 

Читайте також: 

Харківщина! Евакуація! Врятовано понад 12 тисяч людей!

Харківщина! Евакуація! Врятовано понад 12 тисяч людей!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація