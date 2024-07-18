Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 19 липня?

День, коли навіть найнерішучішим людям, не кажучи вже про решту, необхідно переходити від слів і роздумів, що позначають їхні наміри, до активних дій. Обставини для цього складуться сприятливі, а ті, хто так і не наважиться – чи не захоче – зробити крок уперед, згодом можуть пошкодувати про втрачені можливості. Єдине, що може завадити нам досягти свого, це коливання настрою від позитивного до негативного і назад, так що потрібно заздалегідь подбати про те, як його врівноважити.

Овен

Овни, незважаючи на те, що робочий тиждень плавно наблизився до свого фіналу, матимуть шанс з кращого боку презентувати себе перед начальством. Сьогодні вдалий момент для розповіді про свої професійні плани та способи їхньої реалізації, до якого необхідно ретельно підготуватися. Від цієї розмови залежатиме не лише професійне зростання, а й підвищення заробітної плати, тож не варто соромитися.

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