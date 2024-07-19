Окупанти активізувалися по всій лінії фронту: де тривали запеклі бої

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 130 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 12 бойових зіткнень. Всі - в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак за минулу добу складає 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили п’ять штурмових дій. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти прикладали у районі Часового Яру.

Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Ворог 20 разів здійснював атаки на позиції наших захисників в районах Північного, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 27 штурмів.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки та Парасковіївки, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбулось шість бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурми агресора відбито українськими воїнами.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пунктів з території РФ, здійснюють диверсійно-розвідувальну діяльність України.

Втрати ворога

18 липня авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по скупченнях військової техніки і живої сили противника, уразили два пункти управління, два засоби ППО, чотири радіолокаційних станції і станції РЕБ противника.

За даними Генштабу, як повідомлялося, втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 19 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, один засіб ППО, 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 76 одиниць автомобільної техніки.

Зведення Генштабу на 17 липня 2024 року!

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