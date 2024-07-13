Кулеба зробив заяву про вступ України до НАТО: "Ми не можемо чекати ще 75 років"

За словами Кулеби, вступ України до членства до НАТО є "незворотним".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що обіцянка партнерів про вступ України до НАТО має бути виконана в осяжному майбутньому, а не через "75 років".
Таку заяву український топдипломат зробив в ефірі CNN.
За словами Кулеби, вступ України до членства до НАТО є "незворотним".
"Ми побачили дуже обнадійливі сигнали на всіх рівнях за останні два дні про те, що шлях до членства незворотній, що Україна буде в НАТО. Але ми не можемо чекати ще 75 років, щоб відсвяткувати вступ України. Це має відбутися раніше, а не пізніше. Тому що це єдиний шлях, щоб забезпечити стратегічну безпеку і стабільність у Євроатлантичному регіоні", - прокоментував Кулеба саміт НАТО у Вашингтоні.
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