Кулеба зробив заяву про вступ України до НАТО: "Ми не можемо чекати ще 75 років"

За словами Кулеби, вступ України до членства до НАТО є "незворотним".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що обіцянка партнерів про вступ України до НАТО має бути виконана в осяжному майбутньому, а не через "75 років".

Таку заяву український топдипломат зробив в ефірі CNN.

Також читайте Зеленський зустрівся з американськими губернаторами: про що спілкувалися

За словами Кулеби, вступ України до членства до НАТО є "незворотним".

"Ми побачили дуже обнадійливі сигнали на всіх рівнях за останні два дні про те, що шлях до членства незворотній, що Україна буде в НАТО. Але ми не можемо чекати ще 75 років, щоб відсвяткувати вступ України. Це має відбутися раніше, а не пізніше. Тому що це єдиний шлях, щоб забезпечити стратегічну безпеку і стабільність у Євроатлантичному регіоні", - прокоментував Кулеба саміт НАТО у Вашингтоні.

Нагадаємо, ТСН.ua підбив підсумки ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні. Як Захід продовжує політику умиротворення Путіна - читайте ТУТ.

Україна точно буде в НАТО? Підсумки саміту

Провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.