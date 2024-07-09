Які дві країни виступили проти вступу України в НАТО: Макрон дав відповідь

Перед самітом НАТО у Вашингтоні Макрон відзначив "сильну опозицію" США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до Альянсу.
Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Сполучені Штати та Німеччина є головними противниками вступу України до Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє DPA.
Перед самітом НАТО у Вашингтоні Макрон відзначив "сильну опозицію" США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до Альянсу.
"Зрештою, запрошення України до НАТО буде рішенням союзників", – додав він.
Як повідомила "Європейська правда", президент Франції нагадав про події тогорічного саміту у Вільнюсі, коли Києву також відмовили у запрошенні на вступ попри публічну критику з українського боку.
"Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері (в НАТО – ред.) були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій для Вашингтонського саміту такий самий", – сказав Макрон.
Про опозицію США та Німеччини вступу України в НАТО раніше говорили численні ЗМІ.
Нагадаємо, у вівторок, 9 липня, у Вашингтоні розпочнеться ювілейний саміт НАТО. Він триватиме до 11 липня. Саміт має проголосити "незворотний" шлях України до Альянсу. У Білому дому анонсували зустріч Байдена з Зеленським під час засідання.
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