"Втрата інтересу до війни та страх": у ГУР оцінили суспільні настрої в Росії

Так звана податкова реформа дозволить зібрати близько 200 мільярдів доларів у період ВІД 2025 по 2031 роки.

Розпочата російським диктатором Володимиром Путіним повномасштабна війна проти України стає фактором роздратування у регіонах РФ.

Про це інформує ГУР.

Зазначається, що пропаганда про війну, яку розповідають росіянам, дедалі частіше викликає у російського населення втому та невдоволення, ніж захват та екзальтацію, як було на початку вторгнення.

"Однією з причин таких змін є невідповідність поширюваної режимом інформації з реальним становищем: рівень втрат під час війни приховувати усе важче, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються, про що, зокрема, свідчить активна підготовка москви до рекордного у своїй історії підвищення податків", - повідомили в ГУР.

За оцінками російського режиму, так звана податкова реформа дозволить зібрати близько 200 мільярдів доларів у період ВІД 2025 по 2031 роки.

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"Невтішна динаміка суспільних настроїв, яку відстежують у Кремлі, змушує російське військово-політичне керівництво готувати населення до “затягування пасків” та реагувати ― регіональні представники путінського режиму вже намагаються зміщувати фокус уваги з дратівливої воєнної тематики на “бурхливе” вирішення соціально-побутових проблем", - вказали в повідомленні.

Крім того, в РФ розпорядилися виділяти учасникам війни проти України ваучери номіналом 15 тисяч рублів, на які впродовж року можна купувати квитки у заклади культури.

"Загалом активізація “соціальної” діяльності держави-агресора свідчить про спробу каналізувати невдоволення та уникнути неконтрольованих соціальних вибухів на Росії", - резюмували в ГУР.

Раніше ми повідомляли, що в Росії у Підмосков’ї, вдень 12 липня, впав пасажирський літак.

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