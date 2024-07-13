В Україні нині на понад 12 градусів тепліше норми.

Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення температури повітря.

Це можна побачити на кліматичній карті Climatebook.

На карті позначені температурні відхилення від норми на найближчий тиждень. Що темніший колір на карті, то сильніші відхилення.

Україна опинилася у центрі температурної аномалії: карта / Карта: Climatebook

Найважча ситуація окрім України спостерігається у Румунії та Болгарії. Температура повітря настільки висока, що представляє загрозу для здоров'я і навіть життя людей. Також внаслідок високої температури повітря пошкоджень зазнають транспортні засоби.

Нагадаємо, найближчим часом на зниження температури в Україні чекати не варто, вона лише підвищиться. У країні утримуватиметься спека. Похолодання прийде щонайменше за тиждень.

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