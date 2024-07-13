Похолодання у двох областях: синоптикиня розповіла, де відступить спека

Температура повітря впаде на кілька градусів.

У суботу, 13 липня, очікується незначне похолодання. Проте стосується це тільки двох областей — Сумської та Харківської. Погода в інших регіонах України суттєво не зміниться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Сьогодні на Сумщині, Харківщині, на крайньому заході України, а також в Криму очікується +30... +34 °C.

На решті території України — сильна спека, протягом дня +35... +40 °C, у південній частині +38... +42 °C.

За її даними, 19-20 липня ймовірне послаблення у західних, північних областях та на Вінниччині. Температура повітря знизиться в цих областях до +25+30 градусів.

Південь, схід та значна частина центральних областей України ще перебуватимуть серед надзвичайної спеки тривалий час.

Нагадаємо, сильна спека, яка встановилася в Україні в більшості регіонів останнім часом, б'є температурні рекорди. Зокрема, у Києві 11 липня зафіксували три температурних рекорди. На поступове послаблення спеки можна чекати вже 20 липня.

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