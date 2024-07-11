Коли спаде спека в Україні: прогноз синоптика

До середини липня в Україні очікується період аномально спекотної та сухої погоди з можливими максимальними температурами до +40 °С. У другій і третій декадах липня температура зміниться.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

"14 липня на територію країни надійде гаряча та суха повітряна маса з пустель Середньої Азії. Через високий атмосферний тиск значних опадів не передбачається, лише в західних регіонах можливі локальні грозові зливи. Температура повітря буде суттєво вищою за норму, а в окремих місцях можливо будуть встановлені рекорди", – зазначив Кібальчич.

Тільки у другій і третій декадах липня температурний фон дещо знизиться.

"Це станеться завдяки ослабленню блокуючого антициклону та деякій активізації синоптичних процесів із заходу. Однак, попри усе, середньодобові температури залишатимуться вищими за норму. Щодо опадів, то вони будуть випадати нерівномірно", — додав він.

За прогнозами синоптика, найбільше дощитиме у західних областях, на півдні та заході дощів не очікується.

Раніше синоптики повідомили, що пік спеки очікується від 12 до 15 липня.

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