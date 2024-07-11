12 липня — яке церковне свято, чому на Прокла корисно вмиватися росою

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 12 липня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Прокла та Іларія. Прокл та Іларій жили в III столітті та були християнськими мучениками, які постраждали за свою віру під час правління римського імператора Траяна (98-117 рр. н.е.). Прокл був християнином, що відкрито визнавав свою віру у Христа. Він був заарештований і представлений на суд. Коли його запитали про віру, Прокл відмовився відректися від Христа, за що його засудили на муки.

Його піддали жорстоким катуванням, але він залишався стійким у своїй вірі. Врешті-решт, Прокла прив'язали до колісниці і тягнули до смерті.

Іларій був племінником Прокла. Він намагався підтримати свого дядька і відкрито визнав свою віру в Христа, за що його також заарештували. Як і Прокл, Іларій зазнав мук, але не зрікся своєї віри. Його також стратили, ймовірно, обезголовивши.

Церковне свято 12 липня — день пам'яті святого преподобного Михаїла Малеїна

Народився близько 894 року у заможній та впливовій візантійській сім'ї. Його світське ім'я було Мануйло. В юності обрав військову кар'єру і досяг значних успіхів, служачи у військах візантійського імператора Лева VI Мудрого.

В 18 років Мануйло залишив військову службу та світське життя, обравши шлях чернецтва. Прийняв постриг у монастирі на горі Кіминас (поблизу гори Олімп), де отримав нове ім'я – Михаїл. Через деякий час Михаїл вирішив усамітнитися для більш строгого аскетичного життя і вирушив на гору Малею (південний край Пелопоннесу), де заснував монастир і став ігуменом.

Преподобний Михаїл прославився своїми духовними подвигами, строгим постом, молитвою та любов'ю до ближніх. Його святість привертала багатьох учнів, які приходили до нього за духовною настановою. Він був відомий своїми чудесами та духовними дарами. Серед його учнів був і преподобний Афанасій Афонський, який заснував Великий Лавр на горі Афон.

Преподобний Михаїл помер 962 року. Після його смерті його мощі стали об'єктом великого шанування, а сам він був канонізований православною церквою.

Прикмети 12 липня

Народні прикмети 12 липня / Фото: Unsplash

Туман вказує, що буде бідний урожай.

Немає вранці роси — прийде негода.

Голосно дзижчать бджоли до спекотного серпня.

Що завтра не можна робити

Категорично не можна цього дня займатися важкою фізичною працею. Це накличе на вас неприємності. Також не варто сваритися і лихословити. Вважається, що тоді в життя прийде негативна енергія.

Що можна робити завтра

В давнину вірили, що на Прокла роса відрізняється цілющими властивостями. Тому нею обов'язково вранці вмивали обличчя. Вважалося, що вона подарує молодість та красу на довгі роки.

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