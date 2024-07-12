Астрологічний прогноз на 12 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергія місячної доби б'є через край, тому дуже важливо тримати її під контролем та спрямовувати у потрібне – мирне та творче – русло.

Символ дня: Роза вітрів.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий, лавандовий.

Щасливе каміння дня: геліотроп, сапфір.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, легко вилікувати, можна робити будь-які хірургічні операції, уникати варто тільки стоматологічного втручання.

Харчування дня: особливо морочитися щодо раціону не слід, головне виключити з раціону куряче м'ясо та яйця.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Дачні роботи дня: рослини потребують інтенсивного поливанння та підживлення.

Магія та містика дня: можна робити амулети, які приносять успіх у фінансових питаннях.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто складні для розуміння, але якщо вдасться їх розгадати, можна отримати цінні відомості.

Табу дня: розбитий – навіть ненароком – посуд загрожує неприємностями.

Цитата дня: «Перш ніж виховати свою мову, виховай своє серце, тому що слова сходять від серця і виходять через мову» (Джалаледдін Румі).

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