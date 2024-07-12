На Сумщині пролунало 66 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 66 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська та Середино-Будська громади.

Путивльська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).

Середино-Будська громада: завдано удар FPV-дронами (7 вибухів). У результаті було поранено 2 цивільних осіб. Також був артобстріл (4 вибухи).

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів). Також з ворожого гвинтокрила здійснено пуски ракет типу «НАР» (9 вибухів), артобстріли (9 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибух).

Есманьська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також ворог завдав удару 1 FPV-дроном (1 вибух).

Юнаківська громада: зафіксовано удар 1 БпЛА (1 вибух), а також удари дронами (4 вибухи).

Миропільська громада: були удари FPV-дронами (2 вибухи).

Хотінська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади. Також був удар 1 БпЛА літакового типу.

Новослобідська громада: зафіксовано удар 1 FPV-дроном (1 вибух).

Білопільська громада: здійснено удар 1 FPV-дроном (1 вибух).

Краснопільська громада: з території РФ здійснено постріл зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі вночі пролунала серія вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники завдали ракетного удару по Миколаївщині, в результаті чого є загиблі та поранені.

Читайте також: