Байден випадково назвав Зеленського "Путіним" (відео)

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час передачі слова на сцені Президенту України Володимиру Зеленському помилково назвав його "Путіним".

Це сталося під час виступу американського лідера на події Ukraine Compact на полях саміту НАТО в Вашингтоні.

"Я хочу передати слово Президентові України, який має стільки ж мужності, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін", – оголосив зі сцени Байден.

Після цього Байден одразу сказав, що настільки сконцентрований на перемозі над Путіним, що випадково обмовився і заявив, що Зеленський переможе Путіна.

Президент України в свою чергу сказав, "Я краще", Байден погодився і сказав "Ви збіса кращий".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер США Байден оголосив про новий пакет допомоги для України.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський зробив заяву про Путіна, Байдена і Трампа.

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