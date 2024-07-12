США та Україна готують Росії відповідь за удар по "Охматдиту" — Салліван

У Сполучених шатах побачили жахливу реальність російської жорстокості, яка атакує ракетами дітей.

У Сполучених Штатах заявили, що працюють з Україною щодо відповіді Росії на її терористичну атаку на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

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Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час саміту НАТО.

Він заявив, що у Сполучених шатах побачили жахливу реальність російської жорстокості, яка атакує ракетами дітей.

"І ми працюємо з українцями, щоб впоратися з цим нападом і відповісти з силою та рішучістю", – сказав Салліван.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни готують провокаційні удари по медзакладах.

Крім того, ми раніше інформували, що у ракеті РФ X-101, яка атакувала "Охматдит", знайшли західні чипи.

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