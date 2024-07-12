Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 12 липня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Росія запустила ударні БпЛА ще ввечері, 11 липня.
У повідомленні вказується, що декілька безпілотників рухаються з Миколаївщини у Кіровоградській області, курс північно-західний.
"Декілька нових груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини рухаються у напрямку Миколаївської області", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі безпілотники атакували Прикарпаття і Хмельницьку область.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники завдали ракетного удару по Миколаївщині, є загиблі та поранені.
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