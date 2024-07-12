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Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 12 липня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Росія запустила ударні БпЛА ще ввечері, 11 липня.

У повідомленні вказується, що декілька безпілотників рухаються з Миколаївщини у Кіровоградській області, курс північно-західний.

"Декілька нових груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини рухаються у напрямку Миколаївської області", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі безпілотники атакували Прикарпаття і Хмельницьку область.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники завдали ракетного удару по Миколаївщині, є загиблі та поранені.

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