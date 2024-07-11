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Вночі безпілотники атакували Прикарпаття і Хмельницьку область: що відомо

Вночі безпілотники атакували Прикарпаття і Хмельницьку область: що відомо

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Вночі в регіонах було гучно через БпЛА ворога.

Вночі 11 липня російські безпілотники атакували Івано-Франківську і Хмельницьку області. В регіонах спрацювали сили ППО.

Про це повідомили очільники обласних військових адміністрацій.

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголосила, що на Прикарпатті минулося без потерпілих і пошкоджень цивільної інфраструктури.

"Уночі на Прикарпатті знову оголошували "повітряну тривогу". Ворог атакував нашу область повітряними цілями", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зауважив, що в межах області знищено один БпЛА типу "Shahed".

"За інформацією станом на цей час (08:51) минулося без наслідків", - наголосив він.

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