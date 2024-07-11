Вночі безпілотники атакували Прикарпаття і Хмельницьку область: що відомо

Вночі в регіонах було гучно через БпЛА ворога.
Вночі 11 липня російські безпілотники атакували Івано-Франківську і Хмельницьку області. В регіонах спрацювали сили ППО.
Про це повідомили очільники обласних військових адміністрацій.
Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголосила, що на Прикарпатті минулося без потерпілих і пошкоджень цивільної інфраструктури.
"Уночі на Прикарпатті знову оголошували "повітряну тривогу". Ворог атакував нашу область повітряними цілями", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зауважив, що в межах області знищено один БпЛА типу "Shahed".
"За інформацією станом на цей час (08:51) минулося без наслідків", - наголосив він.