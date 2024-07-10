Удар ракетою РФ по "Охматдиту": у Х-101 знайшли деталі неочікуваного походження

РФ виробляє у вісім разів більше ракет Х-101, ніж до великої війни.

Російська ракета Х-101, яка вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві, має західні компоненти. Це свідчить про те, що Кремль успішно обходить санкції.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Видання наголошує, що Х-101 - одна з найсучасніших крилатих ракет Росії, а тому має вирішальне значення для посилення ворожої кампанії повітряних ударів по Україні. Наразі в РФ виробляють майже у вісім разів більше цих ракет, ніж до повномасштабного вторгнення 2022-го, і все ще залежить від запчастин із західних країн - із США, зокрема.

"Західні технології дозволяють їм будувати ці розумні ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити повз нашу слабку протиповітряну оборону", - наголошує провідна наукова співробітниця з питань санкцій в Інституті KSE Олена Білоусова.

FT пише, що санкції відрізали Росію від деяких передових компонентів. Втім, оборонний сектор країни-агресорки звернувся до мікропроцесорів та інших передових технологій, не призначених для військового використання. Саме цей перехід видно з українського аналізу ракети Х-101, випущеної в січні цього року, який виявив 16 одиниць електроніки західного виробництва всередині ракети.

Два компоненти були марковані як вироблені швейцарською компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою в Швейцарії, а решта - американськими виробниками мікросхем. Зокрема, Texas Instruments, Analog Devices та Intel. Зазначається, що всі товари призначені, головним чином, для цивільних цілей. Що більше - деякі з них досить старі.

Аналіз російських документів, проведений Financial Times, показує, як російські компанії 2023-го змогли отримати деталі, ідентичні тим, що були використані в січневому Х-101, просто купивши їх на відкритому ринку та імпортувавши через Китай. І хоч в російських документах зазначено, що деталі були виготовлені західними виробниками, всі вони вказані як такі, що були виготовлені в КНР, Малайзії, Філіппінах, Тайвані або Таїланді.

"Аналіз одного уламка, швидше за все, недооцінює ступінь залежності Росії від іноземного виробництва. Згідно з аналізом Офісу Президента України, наданим FT, укомплектований Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва", - йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила у дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

Саме російська ракета влучила в Охматдит! Висновки експертизи беззаперечні!

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