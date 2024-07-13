Визначилися фіналісти Wimbledon-2024: хто побореться за трофей

Стали відомі обидва фіналісти чоловічого одиночного розряду Wimbledon 2024 року.

У вирішальному матчі турніру зіграють іспанець Карлос Алькарас і серб Новак Джокович.

Алькарас у півфіналі здобув перемогу над росіянином Данилом Медведєвим (6:7, 6:3, 6:4, 6:4), який через повномасштабне вторгнення РФ до України допущений до змагань лише в нейтральному статусі.

Джокович в 1/2 фіналу розібрався з італійцем Лоренцо Музетті (6:4, 7:6, 6:4).

Алькарас учетверте в кар'єрі зіграє у фіналі турніру рівня Grand Slam. Раніше він перемагав на US Open-2022, Wimbledon-2023 та Roland Garros-2024.

Джокович є семиразовим чемпіоном Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022) і має у своєму активі 24 титули на турнірах Grand Slam.

Вирішальний поєдинок Wimbledon-2024 у чоловічому одиночному розряді відбудеться в неділю, 14 липня.

Раніше повідомлялося, що визначилися фіналістки Wimbledon-2024 у жіночому одиночному розряді.

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