Визначилися фіналістки Wimbledon-2024: хто розіграє титул

Стали відомі обидві фіналістки одиночного розряду Wimbledon 2024 року.

У головному матчі турніру позмагаються чешка Барбора Крейчикова та італійка Жасмін Паоліні.

Крейчикова у півфіналі здобула вольову перемогу над Оленою Рибакіною з Казахстану (3:6, 6:3, 6:4), якій перед цим в 1/4 фіналу програла українка Еліна Світоліна.

Своєю чергою, Паоліні у напруженій боротьбі здолала хорватку Донну Векич (2:6, 6:4, 7:6).

28-річна Крейчикова вдруге в кар'єрі вийшла до фіналу турніру рівня Grand Slam. Уперше подібне трапилося на Roland Garros-2021, де вона завоювала трофей, обігравши у вирішальному поєдинку росіянку Анастасію Павлюченкову.

28-річна Паоліні вдруге поспіль вийшла до фіналу мейджора. Італійка грала у фінальному матчі Roland Garros-2024, де зазнала поразки від польки Іги Швьонтек.

Фінальна гра Wimbledon-2024 у жіночому одиночному розряді відбудеться в суботу, 13 липня.

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