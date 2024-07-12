Тищенко та Барановська “залягли на дно”

Та стати скромнішою жінку, схоже, змусила ситуація з Тищенком. Він і досі під цілодобовим домашнім арештом, апеляційна інстанція на початку місяця так і не змінила йому запобіжний захід. Сховалася від публіки і блогерка Алла Барановська. Про те, що її розлучення з Тищенко фіктивне та було оформлено лише для того, щоби ховати статки, вже неодноразово повідомляли ЗМІ. Більше того, і саме розірвання шлюбу дивним чином співпало з необхідністю оприлюднення декларацій посадовців - Тищенко встиг розлучитися буквально напередодні. Тож є всі підстави вважати, що насправді він і досі разом з Барановської. Вона ж останній свій пост опублікувала 19 червня – якраз напередодні скандалу у Дніпрі. Масовий громадський осуд, судові засідання, домашній арешт - Алла Барановська сховалася після того, як у нардепа, з яким вона живе і після розлучення, пройшли обшуки. Блогерка та бізнесвумен пропала із соцмереж, нічого не постить ані в стрічку, ані в сторіс ні на своїй особистій сторінці, ні на сторінці своїх салонів краси. Токсичність Миколи Тищенка вже вплинула й на публічне життя тих, хто до нього близький, пише enovosty.com/.

Повна тиша і з боку самого нардепа - нестримна хвиля хейту, образливих мемів та цілком серйозних та обґрунтуваних петицій проти нього, схоже, загнали Миколу Тищенка в глухий кут. Після останнього судового засідання жодних заяв, виправдань або нових одіозних висловлювань від нього не чути. Схоже, що переховуватися від публічності та мовчати - це нова тактика Тищенка. Або ж вказівка з боку впливових покровителів, які роками його прикривали та допомагали уникати всіх покарань. Але зухвале побиття захисника України посеред мирного міста - то мабуть, вже занадто. Такого українці не пробачають. Відповідати доведеться за законом.