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Вночі на Львівщині пролунали вибухи: що відомо

Вночі на Львівщині пролунали вибухи: що відомо

Вибух. / Фото: Associated Press

Інформації про руйнування немає.

Цієї ночі у Львівській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО по ворожому Shahed.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

З його слів, під час повітряної тривоги - від 01:01 до 02:55 повітряний простір Львівщини перетнув один ворожий безпілотник. 

"Його знищили силами та засобами ППО ПвК "Захід". Попередньо, зі слів Козицького, минулося без жертв, постраждалих та руйнувань. 

Як повідомлялося, вночі проти 11 липня росіяни атакували Україну "Шахедами" і ракетами "Іскандер-М".  Зокрема, ракети вдарили по Сумській області. 

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