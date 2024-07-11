У Росії відповіли, чи візьмуть участь у другому Саміті миру

Агресорка Російська Федерація не братиме участі у новому Саміті миру щодо України. Мовляв, через "ультимативну" риторику цього заходу, яка нібито ігнорує "інші ініціативи вирішення російсько-українського конфлікту".

Про це росЗМІ заявив заступник російського міністра закордонних справ Михайло Галузін.

З його слів, Москва вважає плани Києва та Заходу на новий Саміт "спробою реабілітуватися за провал у Швейцарії". Галузін заявляє, мовляв зміст заходу їм "зрозумілий" - з огляду на "формулу Зеленського".

За його словами, Росія "не приймає ультиматумів", які пропонуються у формулі українського президента. Конкретне місце проведення саміту наразі не визначено. Втім, "географія не має значення", наголосив Галузін.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що Україна хоче провести новий Саміт миру за участю Росії до виборів у США, які відбудуться у листопаді цього року. Втім, представники країн Заходу заявили виданню, що будь-яка зустріч має бути ретельно організована з чіткою метою та керованими очікуваннями.

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