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Як російські ракети летіли атакувати Україну 8 липня: відео 

Як російські ракети летіли атакувати Україну 8 липня: відео 

Російський штурмовик запускає ракету по Україні. / Фото: Associated Press

Ракети пролітали на наднизькій висоті.

У Мережі з'явилося відео прольоту російських ракет над Каспійським морем. Зокрема, ці крилаті ракети РФ атакували Україну 8 липня.

Зокрема, відео опублікував у своєму Telegram-каналі військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Проліт крилатих ракет в бік України над Каспійським морем на наднизькій висоті", - йдеться у дописі до відео.

Як ракети РФ летіти атакувати Україну

Як ракети РФ летіти атакувати Україну

Зауважимо, що вночі проти 8 липня і зранку РФ масовано атакувала Україну ракетами. Зокрема, вночі повідомлялося про пуски ракет ракет з бомбардувальників ТУ-95МС та ТУ-22М3.

Як повідомлялося, зранку 8 липня російські війська вдарили по Україні. Зокрема, ворог застосував "Кинджал", "Циркон", "Калібри", "Іскандери" - загалом 38 ракет. Сили ППО знищили 30 повітряних цілей.

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