Втрати РФ перевищили 550 тисяч: нові дані Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на 11 липня склали 555 6200 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1110 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 555 620 (+1110) осіб

танків ‒ 8182 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 15732 (+17)

артилерійських систем – 15110 (+59)

РСЗВ – 1119 (+4)

засоби ППО ‒ 886 (+3)

літаків – 361

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12009 (+36)

крилаті ракети ‒ 2392 (+3)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 20325 (+56)

спеціальна техніка ‒ 2535 (+4)

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни поклали 5 тисяч своїх військових заради захоплення "Кварталу" в Часовому Ярі.

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