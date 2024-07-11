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Росіяни окупували село на Донеччині за 20 км від Покровська - DeepState

Росіяни окупували село на Донеччині за 20 км від Покровська - DeepState

Бої на фронті тривають / Фото: Associated Press

Окупанти просунулися на певних ділянках фронту.

Російські війська окупували село Євгенівка Покровського району Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Євгенівку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Євгенівка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Генеральний штаб України поки не коментував цю інформацію.

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля Юр'ївки Маріупольського району Донецької області.

Євгенівка знаходиться за 20 км від Покровська.

Раніше аналітики повідомляли, що російські війська окупували село Сокіл та селище Восход Покровського району Донецької області.

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