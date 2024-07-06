РФ відправляє на фронт "радянські раритети": військовий експерт помітив цікавий кадр

В окупантів, ймовірно, з'явилися підстави для того, щоб розконсервувати застарілі бронемашини "Клен-1".

На відео, зняте камерою українського FPV-дрона випадково потрапив цікавий екземпляр російської бронетехніки.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Поки всі стежили за тим, як FPV-дрон переслідує чергового російського "байкера", у кадр потрапила підбита російська машина командира батареї 1В18 "Клен-1", що випускалася з 1970-х на базі БТР-60ПБ", – пише Коваленко.

Експерт нагадав, що за весь час повномасштабного вторгнення було підтверджено знищення всього 4 таких машин:

двох у середині 2022 року;

однієї у квітні 2024 року;

ще однієї у липні 2024 року.

"Насправді "Кленів" не так багато, та й за своїми характеристиками вони не зовсім для сучасної війни, але, схоже, в 2024 році російські окупаційні війська вирішили дістати і цей раритет", – зазначив Олександр Коваленко.

На думку експерта, найближчим часом верифікованих згорілих "Кленів" побільшає.

Нагадаємо, РФ поступово вичерпує запаси техніки на складах. Зокрема, на складах фактично не залишилось придатних до використання легкоброньованих тягачів МТ-ЛБ, якими окупанти замінили знищені раніше більш сучасні БМП.

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