Якому знаку зодіаку пощастить 11 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

День, коли від активних дій краще відмовитись – до бажаного результату вони не приведуть. Але й сидіти склавши руки не рекомендується, тому можна зайнятися тим, на що зазвичай не вистачає часу – наприклад, наведенням ладу в усьому, починаючи з документів та шаф і закінчуючи навколишнім простором. Якщо залишиться вільний час, можна приділити час своєму хобі. День також сприятливий для підбиття підсумків та виявлення помилок, які завадили досягти більш серйозних результатів.

Лев

Левам зірки радять вирішувати будь-які проблеми, що існують у їхньому особистому житті – у цій життєвій сфері на них чекає максимальний успіх. Так, можна миритися з коханою людиною, якщо представники знакуанапередодні примудрилися з нею посваритися: цього дня той, кого вони образили, сприятливо сприйме вибачення, а, можливо, і сам зробить крок назустріч. Не залишаться без сюрпризу і ті, хто поки що не знайшов другу половинку – на них чекає багатообіцяльна зустріч.

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