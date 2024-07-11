На Сумщині пролунало 94 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 27 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади.

Великописарівська громада: здійснено удар дроном-камікадзе типу «FPV» (1 вибух), обстріли з мінометів (9 вибухів). Ворожий гвинтокрил здійснив 2 пуски ракет типу «НАР» (10 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (3 вибухи), мінометні обстріли (14 вибухів).

Шалигинська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (9 вибухів) та наніс обстріл з БпЛА.

Білопільська громада: ворожий гвинтокрил здійснив пуск ракет типу «НАР» (4 вибухи). Також відбулося скидання з БПЛА вибухових пристроїв (3 вибухи), мінометний обстріл (6 вибухів).

Краснопільська громада: були обстріли з артилерії (13 вибухів), мінометів (4 вибухи), скидання з БПЛА вибухового пристрою (1 вибух), удар FPV-дроном (1 вибух).

Миропільська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (4 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники завдали ракетного удару по Миколаївщині.

Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі пролунали вибухи.

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