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У Дніпрі пролунали вибухи — ЗМІ

У Дніпрі пролунали вибухи — ЗМІ

У Дніпрі пролунали вибухи (фото ілюстративне) / Фото: Associated Press

Перед вибухами у місті була оголошена повітряна тривога.

Пізно ввечері, 8 липня, у Дніпрі пролунала серія вибухів.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

Вибухи у місті пролунали приблизно о 23:44. Моніторингові канали повідомляли про можливе застосування керованої авіаційної ракети Х-59/69.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що перед вибухами у місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного обстрілу російськими загарбниками.

"Ракета з півдня в напрямку Дніпра!" - розповіли військові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі відреагували на ракетний удар по "Охматдиту".

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві російська ракета влучила в житловий будинок в Шевченківському районі.

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