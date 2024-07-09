У Дніпрі пролунали вибухи — ЗМІ

Перед вибухами у місті була оголошена повітряна тривога.
Пізно ввечері, 8 липня, у Дніпрі пролунала серія вибухів.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
Вибухи у місті пролунали приблизно о 23:44. Моніторингові канали повідомляли про можливе застосування керованої авіаційної ракети Х-59/69.
"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що перед вибухами у місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного обстрілу російськими загарбниками.
"Ракета з півдня в напрямку Дніпра!" - розповіли військові.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі відреагували на ракетний удар по "Охматдиту".
Крім того, ми раніше інформували, що у Києві російська ракета влучила в житловий будинок в Шевченківському районі.
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