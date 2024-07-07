У Павлограді вночі пролунали вибухи — ЗМІ

Перед вибухами у регіоні була оголошена повітряна тривога.
У Павлограді, що на Дніпропетровщині, в ніч проти 7 липня пролунала серія вибухів.
Про це інформує Суспільне, з посиланням на власних кореспондентів.
"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Перед цим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників та балістичного озброєння.
Моніторингові канали повідомляли про запуск балістичних ракет в сторону Дніпропетровщини з Воронежської області РФ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині пролунала серія вибухів.
Крім того, ми раніше інформували, що у Києві пролунали вибухи.
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