У Павлограді вночі пролунали вибухи — ЗМІ

Перед вибухами у регіоні була оголошена повітряна тривога.

У Павлограді, що на Дніпропетровщині, в ніч проти 7 липня пролунала серія вибухів.

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Про це інформує Суспільне, з посиланням на власних кореспондентів.

"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників та балістичного озброєння.

Моніторингові канали повідомляли про запуск балістичних ракет в сторону Дніпропетровщини з Воронежської області РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині пролунала серія вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві пролунали вибухи.

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