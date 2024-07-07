Росія атакує Україну декількома групами ударних безпілотників: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 7 липня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні повітряних сил.

Згідно з повідомленням, росіяни запустили ударні безпілотники увечері, 6 липня.

Повідомляється про групу БпЛА, які залетіли в повітряний простір Харківщини з Бєлгородської області і тримають курс на південь.

"БпЛА на Дніпропертовщині! Курсом на Дніпро. БпЛА на півночі Харківщини. Курс — південний. БпЛА на Полтавщині. Рух у напрямку Кременчука.Шахеди" на Кіровоградщині. Курс на Миколаївщину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Чернігівщині виявили уламки "Шахеда", сапери знешкодили бойову частину.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі.

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