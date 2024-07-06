РФ вдарила по Україні безпілотниками: скільки дронів збили сили ППО

Вночі проти суботи, 6 липня, російські війська завдали ударів по Україні 27 ударними безпілотниками "Shahed-131/136". Знищено 24 БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук

Окупанти запускали Shahed з території тимчасово анексованого Криму та російської Курської області.

"Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 "Шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі Сумської області. У регіоні сталися відключення світла.

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