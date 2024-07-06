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РФ вдарила по Україні безпілотниками: скільки дронів збили сили ППО

РФ вдарила по Україні безпілотниками: скільки дронів збили сили ППО

Безпілотник. / Фото: ТСН.ua

У багатьох регіонах вночі працювала ППО.

Вночі проти суботи, 6 липня, російські війська завдали ударів по Україні 27 ударними безпілотниками "Shahed-131/136". Знищено 24 БпЛА. 

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук

Окупанти запускали Shahed з території тимчасово анексованого Криму та російської Курської області. 

"Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 "Шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, цієї ночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі Сумської області. У регіоні сталися відключення світла. 

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