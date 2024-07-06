В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
В суботу зранку, 6 липня, Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Оголошено ракетну небезпеку.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ31К", - йдеться у повідомленні.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Як повідомлялося, вночі 6 липня РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі. Під удар ворога потрапили об'єкти в Сумській області. Частково виникли знеструмлення в населених пунктах.
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