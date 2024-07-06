Вночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі: що відомо

Наслідки удару встановлюються.
Вночі проти 6 липня агресорка Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. У регіоні сталися відключення світла.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
"Через атаку росіян із застосуванням БпЛА типу "Шахед" були знеструмлені населені пункти області у кількох районах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки уточнюються, додали в ОВА.
Як повідомлялося, у Сумах пролунало кілька вибухів. Місто частково знеструмлене, а також припинена подача води.
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