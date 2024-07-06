У Сумах пролунало кілька вибухів: місто частково знеструмлене

Військові закликають не покидати укриттів через загрозу безпілотників.
У Сумах в ніч проти 6 липня пролунала серія вибухів, після чого у місті частково зникло світло.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного спільного.
У повідомленні вказується, що серію вибухів зафіксували після 12 години ночі.
Пізніше журналісти повідомили про нові вибухи, а також про те, що у місті частково зникло світло.
"У Сумах знеструмлені всі об'єкти водоканалу. У місто тимчасово припинена подача води, повідомили у Міськводоканалі", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах закликають жителів міста перебувати в укриттях через загрозу ударних безпілотників.
Пізніше кореспонденти Суспільного повідомили, що у Сумах було чути звуки вибухів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський дрон атакував швидку на Херсонщині.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни майже всю ніч атакували "Шахедами" Київщину.
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