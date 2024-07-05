Російський дрон атакував швидку на Херсонщині: що відомо

74-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію, травми середньої тяжкості отримала фельдшерка.

Російські війська атакували з безпілотників село Станіслав Херсонського району Херсонської області.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

Ворог скинув вибухівку з дрона на місцевого мешканця, який перебував в авто. 74-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.

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Бригада “екстренки”, котра прибула для надання допомоги постраждалому, потрапила під повторний удар російського безпілотника.

Травми середньої тяжкості отримала фельдшерка. Їй надали допомогу на місці. Також внаслідок ворожої атаки понівечено автомобіль медпрацівників.

Нагадаємо, у Бериславському районі на Херсонщині окупанти скинули вибухівку із дрона на трактор, який працював у полі.

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